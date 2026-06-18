«Лента.ру» получила премию за цифровую трансформацию

«Лента.ру» получила премию за создание системы применения ИИ в редакционной работе

На площадке Общественной палаты Российской Федерации состоялась церемония вручения премии «Приоритет: Цифра–2026». Издание «Лента.ру» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стало лауреатом в номинации «Цифровой прорыв».

Жюри премии высоко оценило применение искусственного интеллекта в редакционной работе медиа. Удалось оптимизировать весь путь создания и дистрибуции материалов – от поиска темы до публикации. По оценке Rambler&Co, использование ИИ в задачах проверки текстов, подбора иллюстраций и генерации заголовков позволило сократить время на подготовку материалов более чем в два раза.

«Мы выстраиваем использование искусственного интеллекта как фактор оптимизации производственных затрат в контуре создания контента. Достигнутое повышение редакционной эффективности не сопровождается снижением качества – напротив, автоматизация рутинных процессов высвобождает журналистский ресурс для смысловой работы. Безусловным приоритетом остается человеческий контроль на всех этапах как гарантия достоверности. Благодарен экспертам премии за высокую оценку», — сказал исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

Премия «Приоритет: Цифра» – главное событие для российских разработчиков ПО, интеграторов и представителей ИТ-отрасли, демонстрирующих передовые достижения в сфере импортонезависимости и цифрового суверенитета.