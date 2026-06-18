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10:32, 18 июня 2026Россия

Москвич снял на видео необычную находку в салате из «ВкусВилла»

Житель Москвы нашел жука в салате с креветками из «ВкусВилла»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Житель Москвы обнаружил в салате «Цезарь с креветками» из «ВкусВилла» жука. Необычную находку он снял на видео, которое опубликовала «Shot проверка» в Telegram.

На кадрах видно, что насекомое, не подающее признаков жизни, лежит на дне запечатанной упаковки. Определить, что именно за жук оказался в продукте, по записи невозможно.

По словам москвича, он купил салат в торговом автомате, который установлен в офисе на 2-й Кабельной улице, 6А. К посту приложены фотографии с ним.

Ранее жительница Москвы нашла таракана в пасте с курицей, купленной во «ВкусВилле». По словам россиянки, она успела съесть несколько ложек блюда, пока не заметила насекомое. В магазине ей вернули стоимость некачественного товара баллами на карту лояльности и начислили еще 500 сверху в качестве извинения.

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