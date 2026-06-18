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18:48, 18 июня 2026Экономика

Цены на нефть обвалились

Стоимость нефти Brent опустилась до 77,04 доллара за баррель
Вячеслав Агапов

Фото: Eli Hartman / Reuters

На фоне новостей о соглашении США и Ирана и ожиданий открытия Ормузского пролива для транзита энергоресурсов цены на нефть обвалились. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость североморского сырья марки Brent опустилась до 77,04 доллара за баррель. Нефть эталонного сорта подешевела на 2,51 доллара (минус 3,16 процента) к закрытию прошлого дня. Рекордно стоимость августовских фьючерсов падала ниже 77 долларов впервые с 2 марта.

В то же время техасская нефть марки WTI с поставкой в июле подешевела до 74,1 доллара за баррель. К предыдущему закрытию расценки опустились на 2,69 доллара (минус 3,5 процента).

По мнению опрошенных Bloomberg аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs, поставки нефти из стран Персидского залива через Ормузский пролив могут не вернуться к довоенному уровню. Судовладельцы и энергетические компании опасаются рисков несоблюдения временного перемирия между США и Ираном. На этом фоне участники рынка все чаще используют альтернативные маршруты для доставки сырья контрагентам.

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