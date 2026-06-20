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14:53, 20 июня 2026Бывший СССР

В ВСУ заявили о критическом положении в Константиновке

Украинские военные рассказали о критическом положении в Константиновке
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Andrii Marienko / AP

Положение в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР) для Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится критическим. Об этом военные Киева рассказали изданию Liga.net, сообщает в субботу, 20 июня, «Газета.ру».

«Ситуация все же очень серьезная и очень нагнетающая», — заявил начальник отдела по связям с общественностью 24-й отдельной механизированной бригады (ОмБР) ВСУ Иван Петричак, добавив, что сейчас российские войска обстреливают Славянск, Краматорск, Дружковку и саму Константиновку.

По данным командира 19-го армейского корпуса Александра Бакулина, присутствие российских солдат отмечается в различных районах Константиновки, включая центр города.

Отмечается, что для ВСУ одной из главных трудностей являются российские управляемые авиационные бомбы.

Кроме того, по словам пресс-офицера 100-й ОмБР Сергея Хоминского, Россия расширила масштабы применения дронов, а город берут хорошо обученные штурмовики и разведчики, задачей которых является нарушение логистики ВСУ, организация засад и подобные операции.

Ранее 20 июня сообщалось, что российские военные поразили объекты топливно-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса республики.

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