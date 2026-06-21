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Забота о себе
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11:30, 21 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о малоизвестной опасности алкоголя для мужчин

Нарколог Хакимзанов: Употребление алкоголя может вызвать бесплодие у мужчин
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ivan Le / Unsplash

По статистике, около 15 процентов пар в России сталкиваются с проблемой бесплодия и в значительной доле случаев виноваты в этом мужчины, заявил нарколог, заведующий отделением клиники наркологии «Алкомед» Рафаэль Хакимзанов. О малоизвестной причине проблем с фертильностью у мужчин он рассказал «Ленте.ру».

Хакимзанов отметил, что многие мужчины успокаивают себя тем, что бокал вина за ужином или пара бутылок пива по выходным — это норма, неспособная навредить здоровью. Однако, по его словам, исследования показывают, что даже умеренное регулярное употребление алкоголя может вызвать повреждение ДНК в мужских половых клетках и спровоцировать развитие аномалий их строения.

«Алкоголь — мощный эндокринный нарушитель. Его систематическое поступление в организм напрямую угнетает выработку тестостерона. В результате его уровень неуклонно падает. Кроме того, спиртное негативно влияет на процесс сперматогенеза, а также на качество, количество и подвижность эякулята», — предупредил врач.

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Кроме того, по словам нарколога, новые исследования, проведенные учеными из Техасского университета, показали: злоупотребление алкоголем отцом до зачатия вызывает у плода более выраженные черепно-лицевые дефекты и повреждения центральной нервной системы, чем употребление алкоголя матерью. Это так называемый программирующий эффект, который передается через поврежденную алкоголем сперму. В результате у ребенка может развиться фетальный алкогольный синдром (ФАС) — комплекс врожденных дефектов, включающий аномалии лица, задержку роста и умственную отсталость, предупредил Хакимзанов.

Ранее психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов рассказал о минусах близости в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, под воздействием спиртного снижается чувствительность.

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