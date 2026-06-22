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Силовые структуры
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07:10, 24 июня 2026Силовые структурыЭксклюзив

Рядовым ВСУ посоветовали сдаваться

Пленный Адамов: В плену оказался из-за командиров ВСУ, они отправили нас на убой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: «Лента.ру»

Инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) советуют рядовым сдаваться. Об этом «Ленте.ру» рассказал взятый в плен рядовой 4-й штурмовой бригады Нацгвардии Украины Александр Адамов.

По его словам, военнослужащим показывали запугивающие ролики, но это была агитация. «Наедине нам говорили, что если противник превосходит нас числом и силой, лучше сдаваться — в такой смерти нет смысла. Но поясняли, что плен — не курорт», — отметил он.

«Что касается наших командиров — конечно, к ним много вопросов. Когда тебе ничего не говорят, а ты, оказывается, идешь на убой, это вызывает вопросы. Именно из-за "способностей" командиров я сейчас нахожусь в плену», — считает Адамов.

Он рассказал, что до мобилизации работал режиссером монтажа на телевидении в Киеве. «Сегодня я хочу вернуться домой, а потом уехать за границу — у меня очень много друзей и знакомых по всему миру, хотя вообще мужчин-украинцев из страны не выпускают. Слышал, что пленные после освобождения могут списаться из ВСУ и их выпустят. Очень на это надеюсь», — рассказал военнопленный в интервью.

О том, как взятые в плен бойцы ВСУ оказались на линии боевого соприкосновения, что они думают о продолжении боевых действий и как относятся к России они рассказали в эксклюзивном материале «Ленты.ру,» который можно прочитать здесь.

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