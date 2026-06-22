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Силовые структуры
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09:26, 24 июня 2026Силовые структурыЭксклюзив

Украинский военнопленный раскрыл уровень огневой подготовки в ВСУ

Пленный Пердюк: Командование ВСУ относится к мобилизованным украинцам как к мясу
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andriy Andriyenko / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Подготовка бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) является недостаточной, а командование относится к мобилизованным как к мясу. Об этом «Ленте.ру» рассказал взятый в плен пулеметчик 44-го батальона 115-й бригады ВСУ Юрий Пердюк.

По словам военнопленного, после мобилизации в городе Арциз Одесской области он около месяца находился на тренировочной базе, при этом, будучи пулеметчиком по должности, ни разу не стрелял из пулемета. Патроны для стрельбы давали редко, да и то по мишеням стреляли исключительно из автоматов. Огневой подготовке предпочитали редкий бег «по посадке».

«Нами никто особо заниматься не хотел. Инструкторы в основном бухали — им было не до нас», — рассказал военнопленный в интервью.

О том, как взятые в плен бойцы ВСУ оказались на линии боевого соприкосновения, что они думают о продолжении боевых действий и как относятся к России, они рассказали в эксклюзивном материале «Ленты.ру,» который можно прочитать здесь.

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