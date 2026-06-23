Готовность россиян отказаться от наличных рублей оценили

ЦБ: Почти половина россиян не представляют жизни без наличных расчетов

В 2025 году 48 процентов россиян признались, что не представляют жизни без наличных расчетов. Это показало исследование, проведенное Банком России.

В 2024 году этот показатель достигал 43 процентов. Кроме того, в прошлом году пять процентов заявили, что никогда не платят наличными (в 2024 году — десять процентов).

Исследование показало, что 27 процентов граждан предпочитают наличные деньги для повседневных расчетов. В 2024 году речь шла о 24 процентах. Средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными деньгами, возросла с 1731 до 1999 рублей.

Также оказалось, что 89 процентов респондентов имеют при себе банкноты на сумму более 300 рублей, а 38 процентов сторонников безналичной оплаты носят с собой наличные деньги на сумму более 1000 рублей.

Кроме того, 87 процентов россиян держат в кармане монеты, а 61 процент носит с собой монеты на сумму больше 50 рублей.

«Удовлетворены качеством банкнот в обращении 84 процента россиян», — уточнил регулятор.

Ранее сообщалось, что, как правило, граждане хранят сбережения на рублевых вкладах и в наличных рублях. Однако больше 30 процентов выбрали дебетовую карту, а 15 процентов признались, что не обзавелись сбережениями.