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Забота о себе
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14:48, 23 июня 2026Забота о себе

Названа лучшая поза для сна в самолете

Сомнолог Лу: В самолете нужно спать с подушкой для поддержки шеи и поясницы
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Сомнолог Уильям Лу назвал лучшую, на его взгляд, позу для сна в самолете. Его цитирует портал Yahoo.

«Откиньтесь на спинку сиденья и немного наклоните голову назад», — посоветовал Лу. Врач также порекомендовал использовать в этой позе специальную подушку, которая помогает поддерживать шею и поясницу, а также мешает голове раскачиваться во сне.

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Сомнолог Челси Перри согласилась с Лу. По ее словам, если слегка откинуться назад, положив голову на подушку для шеи или прислонясь к окну, напряжение мышц уменьшается. При этом она посоветовала не скрещивать ноги и не наклоняться вперед во время сна в самолете: такие позы могут привести к напряжению мышц и нарушению кровотока.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие напитки спасают от бессонницы. За полчаса-час до сна он посоветовал выпить молоко с добавлением куркумы.

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