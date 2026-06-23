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Забота о себе
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21:01, 23 июня 2026Забота о себе

Названа усугубляющая похмелье еда

Гастроэнтеролог Насиф назвал фастфуд худшей едой во время похмелья
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: maxpetrov / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Лукас Насиф заявил, что одни продукты могут облегчить похмелье, а другие — усугубить. В разговоре с изданием Metropoles он назвал еду, которая может навредить после застолья.

По словам Насифа, при похмелье не стоит употреблять продукты с высоким содержанием жира и сахара. «Фастфуд — худший выбор. Организм и так перегружен алкоголем, а тут еще огромная доза сахара и жира, о которой нужно беспокоиться», — пояснил доктор.

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Также он призвал не заниматься после алкогольной интоксикации интенсивными физическими упражнениями. Дело в том, что при похмелье наблюдается сильная усталость и обезвоживание организма, а чрезмерные нагрузки могут только усилить дискомфорт. Если человек чувствует себя более-менее хорошо, то альтернативой может стать легкая прогулка, добавил специалист.

Ранее нарколог Руслан Исаев призвал не смешивать алкогольные напитки. Он предупредил, что такая практика может ухудшать самочувствие.

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