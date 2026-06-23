Новость о 50-процентной скидке при оплате ЖКУ для всех пенсионеров оказалась фейком

Сообщения о 50-процентной скидке при оплате ЖКУ для всех пенсионеров оказались фейком

В социальных сетях распространилась информация о том, что российские пенсионеры с 15 июня получили право на скидку при оплате ЖКУ в размере 50 процентов, независимо от уровня их дохода. Однако в российском законодательстве в последнее время не принимались нормативные акты, которые бы гарантировали такую массовую скидку без учета доходов и льготных категорий.

Все распространившиеся новости появились в так называемых желтушных блогах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», которые используют кликбейтные заголовки и выдуманные инфоповоды. Они содержали минимум деталей, а упомянутые «специалист по социальной защите Елена Кузнецова» и «эксперт по социальной политике Ирина Маслова» — это выдуманные личности, о которых нет никакой информации в открытых источниках. Также в конце постов были ссылки на различные каналы, которые ставились для увеличения просмотров или подписки на закрытые коммерческие Telegram-каналы. При этом некоторые такие публикации в настоящее время уже удалены или заблокированы.

Еще одним доказательством, что в сети снова распространился фейк, является отсутствие официальных законов и нормативных актов по поводу внушительной скидки для пенсионеров. Ни на официальном интернет-портале правовой информации, ни на сайте Государственной Думы, ни в базах данных «КонсультантПлюс» или «Гарант» нет ни одного документа о предоставлении данной скидки.

В России не существует льгот по ЖКХ, которые даются всем пенсионерам по старости просто так. Согласно закону, скидку или компенсацию на коммунальные услуги могут получать только отдельные льготные категории граждан. Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами — на основании ФЗ «О социальной защите инвалидов». Ветераны, участники ВОВ и боевых действий — на основании ФЗ «О ветеранах». Чернобыльцы и ликвидаторы — на основании закона РФ № 1244-1. Ветераны труда и многодетные семьи — на основании законов субъекта РФ. Кроме того, в российских регионах действуют льготы для пенсионеров старше 80 лет, имеющих жилье в собственности. Таким гражданам компенсируют 100 процентов взносов на капитальный ремонт.

Информация не получила широкого распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».