Россияне отвернулись от одного домашнего дела

Более трети опрошенных россиян привлекают профессионалов для мытья окон

Более трети (34 процента) опрошенных россиян обращаются к специалистам для мытья окон. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса «Лемана ПРО».

Половина респондентов моют окна самостоятельно, а у 16 процентов этим занимается кто-то из членов семьи или знакомых. Мытье окон входит в тройку бытовых услуг, которые россияне чаще всего готовы доверить профессионалам. На первом месте среди таких услуг — чистка ковров и мягкой мебели (60 процентов опрошенных). Далее идут мелкий бытовой ремонт (47 процентов) и мытье окон (44 процента).

Россияне ждут, что специалисты смогут добиться более быстрого и качественного результата в мытье окон (52 процента респондентов). Еще 42 процента заявили, что у них нет времени и сил на эту задачу, 33 процента считают мытье окон сложным для самостоятельного выполнения, а 32 процента опасаются работать на высоте.

Среди тех, кто обычно моет окна самостоятельно, почти половина готовы обратиться к профессионалам, если окна сложно или небезопасно мыть своими силами. Еще 32 процента готовы заказать услугу после ремонта, 26 процентов — при нехватке времени.

Чаще всего препятствием является цена. Из тех, кто не хочет обращаться к специалистам, половина считают услугу слишком дорогой. Еще 28 процентов уверены, что справятся сами быстрее и качественнее, а 24 процента не хотят пускать в дом посторонних.

Чаще всего россияне моют окна несколько раз в год (51 процент опрошенных). Еще 31 процент делают это раз в год, 10 процентов — по мере необходимости. Вообще не моют окна 2 процента россиян. Среди тех, кто моет окна самостоятельно, 75 процентов используют специальные средства для окон и зеркал, 40 процентов — бытовые моющие средства, 35 процентов — обычную воду. Почти треть респондентов, которые моют окна сами, время от времени используют роботов-мойщиков. Еще 22 процента планируют купить такое устройство.

В опросе приняли участие 1 тысяча россиян. На один вопрос можно было дать несколько вариантов ответа.

Ранее стало известно, что более половины россиян (58 процентов) за последний год хотя бы раз обращались к специалистам для уборки или ухода за домом.