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16:27, 23 июня 2026Силовые структуры

Россиянин пожаловался в полицию на избивших его несовершеннолетних девушек

В Санкт-Петербурге три девушки избили 25-летнего мужчину
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Конфликт с участием девушек произошел в Пушкине в Санкт-Петербурге на Московском шоссе вечером 22 июня. Как пишет «78.ru», три девушки напали на 25-летнего мужчину после сделанного им замечания.

В полиции рассказали, что на место оперативно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые остановили избиение и задержали всех участниц потасовки.

В числе задержанных оказались 21-летняя местная жительница и две ее подруги 15 и 17 лет. По информации ведомства, девушки находились в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевший был госпитализирован, ему оказали помощь. После осмотра и оказания медицинской помощи россиянин был выписан из больницы в удовлетворительном состоянии и подал заявление в правоохранительные органы.

В настоящее время в отношении 21-летней девушки оформлен административный протокол за мелкое хулиганство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в петербургском Мурино подростки жестоко избили мужчину из-за замечания. Ситуация попала на видео.

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