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17:25, 23 июня 2026Моя страна

Россиянка второй раз за год сорвала куш в лотерею

Жительница Нижнего Новгорода Юлия сорвала куш в лотерею второй раз за год
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stockking / Magnific

Жительница Нижнего Новгорода снова оказалась в числе счастливчиков лотереи. С начала года ей удалось выиграть уже два крупных приза, а общая сумма выигрышей достигла шести миллионов рублей. Об этом сообщает «Нижегородская правда» со ссылкой на пресс-службу лотереи.

Первый успех пришел к Юлии зимой. Тогда она стала обладательницей пяти миллионов рублей. По словам победительницы, незадолго до розыгрыша ей несколько дней подряд снилась мама, и именно с этим она связывает свою удачу. Полученные деньги семья направила на строительство загородного дома.

Новый выигрыш оказался не менее неожиданным. После покупки нескольких билетов у женщины осталось 40 рублей сдачи. Она решила потратить их на еще один билет и воспользовалась автоматическим выбором чисел в мобильном приложении. Именно этот билет и принес ей миллион рублей.

Юлия призналась, что и раньше ей улыбалась фортуна. В разные годы она трижды выигрывала по 100 тысяч рублей и несколько раз получала призы по 10 тысяч рублей. Однако нынешний год стал для нее особенно удачливым.

Полученные средства победительница планирует вложить в обустройство нового дома, который строит вместе с супругом.

Ранее российский боксер выиграл в лотерею миллион рублей и объяснил свою победу.

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