Российский ветеран ВМФ высказался о «морской блокаде» Украины

Ветеран ВМФ Блытов: В России никто не говорил о морской блокаде Украины

Украина в последнее время снова заговорила о «морской блокаде», которая якобы может перекрыть зерновой коридор. О том, правда ли это и что может произойти дальше на море, высказался сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов в беседе с телеканалом «Царьград».

Прежде всего он отметил, что никаких официальных заявлений о возобновлении блокады не было. При этом такая возможность в Российской армии есть, но важно помнить о нюансах.

В принципе, имея такие средства, мы, наверное, в состоянии блокировать. Но в нейтральных водах мы тогда поведем себя как разбойники, как пираты. Мы не пираты Виктор Блытов сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ

Также эксперт засомневался в том, что «морская блокада» кардинально повлияет на ход спецоперации на Украине. Он объяснил, что сейчас основные поставки боевой техники происходят по земле, то есть доставляются по железным дорогам и автомобильный трассам, но не морем. В связи с этим Блытов призвал для реального перекрытия украинской логистики ударять по железным дорогам, мостам и портам.

Ранее бывший член Верховной Рады и командир роты БПЛА Игорь Луценко заявил, что Москва стремится перекрыть зерновой коридор. По его словам, для этого достаточно дроновых технологий.