Шойгу высказался о борьбе с дронами ВСУ

Шойгу заявил, что противодействие дронам ВСУ будет улучшаться

Отражение атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет становиться лучше. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу по итогам визита в Индию, его слова передает РИА Новости.

Шойгу отметил, что этому вопросу власти России уделяют большое внимание. «Поэтому, я надеюсь, что по мере реализации новых проектов, новых систем, естественно, ситуация должна улучшаться», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности указал, что ВСУ улучшают систему нападения на российские регионы, но, несмотря на это, Россия продолжает совершенствовать силы по противодействию налетам дронов.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» назвал действенный способ пресечения атак украинских беспилотников. Депутат заявил, что российским военнослужащим совместно с разведывательными группами необходимо выявлять на территории Украины оборудованные пусковые площадки и уничтожать их.

В ночь с 22 на 23 июня ВСУ совершили масштабный налет дронов на регионы России. По информации Минобороны, силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией страны почти 150 украинских беспилотников.