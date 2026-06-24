Медведев заявил об отсутствии каких-либо иммунитетов у Зеленского

Медведев заявил, что Зеленский лишен каких-либо иммунитетов

Владимир Зеленский из-за истечения срока полномочий на посту президента Украины лишен каких-либо иммунитетов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Политик порассуждал об этом в ходе пленарного заседания «Международное право — привилегия первых или право равных?» в рамках ПМЮФ-2026.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине готовится переворот для свержения Владимира Зеленского на фоне ослабления его позиций. Он пояснил, что нынешняя политика главы государства в отношении украинцев, насильственная мобилизация и закрытые границы могут привести к гражданской войне.

