Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 24 июня 2026Россия

Медведев заявил об отсутствии каких-либо иммунитетов у Зеленского

Медведев заявил, что Зеленский лишен каких-либо иммунитетов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Владимир Зеленский из-за истечения срока полномочий на посту президента Украины лишен каких-либо иммунитетов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Политик порассуждал об этом в ходе пленарного заседания «Международное право — привилегия первых или право равных?» в рамках ПМЮФ-2026.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что на Украине готовится переворот для свержения Владимира Зеленского на фоне ослабления его позиций. Он пояснил, что нынешняя политика главы государства в отношении украинцев, насильственная мобилизация и закрытые границы могут привести к гражданской войне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет потерпел крушение в российском регионе

    Названа причина снижения преступности в российских колониях

    Золото резко подешевело

    Разницу в охоте на мобильные огневые группы России и Украины объяснили

    Мойщик троллейбуса расправился со схватившей его за пенис россиянкой

    Медведев заявил об отсутствии каких-либо иммунитетов у Зеленского

    Назван простой способ снизить риск болезней сердца

    Раскрыт срок внедрения в России ЕГЭ по арабскому языку

    Россиянам раскрыли способ создать идеальный гардероб

    15-летняя россиянка взяла три золота на Кубке вызова в Пекине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok