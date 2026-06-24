Мерц отказался последовать примеру британского премьер-министра

Канцлер ФРГ Мерц отказался последовать примеру Стармера после призыва АдГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц фактически отверг призыв оппозиции уйти в отставку по примеру британского премьер-министра Кира Стармера. Соответствующий вопрос ему задал в ходе выступления в бундестаге депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Лейф-Эрик Хольм, передает РИА Новости.

Оппозиционер напомнил, что рейтинг одобрения деятельности Мерца среди граждан упал до рекордных 16 процентов, и привел в пример Стармера, объявившего об уходе после падения поддержки до 19 процентов. «Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?» — поставил вопрос Хольм.

Мерц в ответ заявил о намерении продолжать работу на посту канцлера. «Уважаемый коллега, вы видите перед собой коалицию и возглавляемое мною федеральное правительство, которые полны решимости решать проблемы нашей страны. Мы делаем это шаг за шагом — даже если вам это не нравится», — сказал он, в очередной раз отвергнув возможность сотрудничества с АдГ.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром 22 июня.