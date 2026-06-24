Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 24 июня 2026Мир

Мерц отказался последовать примеру британского премьер-министра

Канцлер ФРГ Мерц отказался последовать примеру Стармера после призыва АдГ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц фактически отверг призыв оппозиции уйти в отставку по примеру британского премьер-министра Кира Стармера. Соответствующий вопрос ему задал в ходе выступления в бундестаге депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Лейф-Эрик Хольм, передает РИА Новости.

Оппозиционер напомнил, что рейтинг одобрения деятельности Мерца среди граждан упал до рекордных 16 процентов, и привел в пример Стармера, объявившего об уходе после падения поддержки до 19 процентов. «Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?» — поставил вопрос Хольм.

Мерц в ответ заявил о намерении продолжать работу на посту канцлера. «Уважаемый коллега, вы видите перед собой коалицию и возглавляемое мною федеральное правительство, которые полны решимости решать проблемы нашей страны. Мы делаем это шаг за шагом — даже если вам это не нравится», — сказал он, в очередной раз отвергнув возможность сотрудничества с АдГ.

Ранее Стармер сообщил, что принял решение об уходе с должности. Он уведомил короля Карла III о своем решении утром 22 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны новые детали мятежа Пригожина

    Владелец продуктового магазина оказался серийным убийцей

    Мерц отказался последовать примеру британского премьер-министра

    Оценены шансы капитана сборной Англии забить на чемпионате мира после снятия проклятия

    На Украине модернизировали «Буцефала»

    Стоимость акций «Самолета» рухнула

    У российского избинг-магната забрали трактир

    Уехавший в Европу комик попытался уйти от налогов и потерял сотни тысяч рублей

    В ВСУ пожаловались на стремительное ухудшение ситуации на ключевом направлении фронта

    Диетолог назвала некоторые виды роллов полезными для здоровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok