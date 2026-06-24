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13:50, 24 июня 2026Экономика

 На Урале начались всероссийские соревнования инкассаторов и сотрудников охраны Сбербанка

На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле открылись соревнования инкассаторов

Фото: Сбер

На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле открылись XVI Всероссийские соревнования по многоборью среди работников подразделений инкассации и охраны Сбербанка.

В течение двух дней 70 участников из разных регионов России будут проходить испытания, которые помогут оценить их профессиональную подготовку и умение действовать во внештатных ситуациях.

На старт вышли 11 команд. Они будут соревноваться в стрельбе, продемонстрируют мастерство управления спецавтомобилем — от фигурного вождения до движения в сложной дорожной обстановке. В программе также командный триатлон, служебное двоеборье и командная эстафета.

«Сбер на постоянной основе совершенствует технологии в процессах охраны и инкассации. Умные камеры для инкассаторских автомобилей, инструменты на базе искусственного интеллекта, которые помогают инкассаторам и сотрудникам охраны максимально эффективно и безошибочно действовать в самых разных обстоятельствах; алгоритмы для оценки подготовки бригад — всё это работает на одну цель: снизить риски и сделать Сбер еще надежнее. При этом в основе безопасности по-прежнему остаются люди. Именно такие профессионалы и участвуют в сегодняшних состязаниях», — отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка.

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