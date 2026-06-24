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04:16, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Парень подвез друзей девушки и немедленно разорвал с ней отношения

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником Used-Bullfrog-1923 раскрыл причины, побудившие его расстаться со своей 29-летней девушкой после семи месяцев отношений. Последней каплей стала просьба подвезти ее друзей после ее встречи с ними.

«Я не против делать это иногда, особенно если у меня есть другие дела в городе. Вчера она сказала, что они будут готовы к 20:10, я приехал в указанное время, и, если коротко, они были готовы разъезжаться только в 21:45. Она знает, что в следующем месяце у меня экзамен, который позволит мне продолжить обучение в университете, и сейчас у меня мало времени», — написал автор.

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Он добавил, что во время поездки одна из подруг его девушки постоянно критиковала парня и говорила, что он скучный. Автор, предпочитающий не вступать в конфронтации, промолчал в ответ, однако на следующий день позвонил своей избраннице и объявил о разрыве отношений.

«Это был уже третий раз, когда она впустую потратила мое время. Первый был на ее день рождения: понимая, что она сильно опоздает, я забронировал сразу несколько столиков в ресторане на разное время. Во второй раз это приключилось уже на торжестве ее подруги — тогда они задержались на 45 минут», — заключил мужчина.

Ранее наследница состояния богатой семьи унизила жениха накануне свадьбы одним требованием. Она попросила мужчину поставить подпись под брачным контрактом.

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