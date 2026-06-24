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14:46, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Информацию о массовых проверках квартир россиян опровергли

Мосжилинспекция опровергла данные о массовых проверках квартир
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Распространившееся в соцсетях и ряде СМИ сообщение о том, что с июля в России вступят в силу новые правила контроля за использованием помещений, является фейком. В Конституции закреплена неприкосновенность жилища.

Агентство Ura.ru, на которое в основном ссылались издания, писало, что под проверки попадают три категории собственников. Первые — владельцы квартир с незаконными перепланировками. Вторые — те, кто устроил в квартире хостел, офис или маникюрный салон, и, наконец, арендодатели, скрывающие доходы от налоговой. Сообщалось, что отныне государство переходит к проактивному поиску нарушителей с помощью цифровых сервисов и анализа больших данных.

Примечательно, что издания не приводили каких-либо ссылок на нормативно-правовые акты, которые вносили бы изменения в Жилищный кодекс РФ. Информация таким образом распространялась голословно.

Слухи об изменениях порядка перепланировки и санкциях за переустройство опровергли в пресс-службе Госжилинспекции Москвы. «Жителей вводят в заблуждение, анонсируя ужесточение требований к переустройству и перепланировке в квартирах москвичей, а также массовые проверки квартир с помощью цифровых технологий», — сказано в сообщении. Ведомство также пояснило порядок проведения проверок. Там напомнили, что контрольно-надзорные мероприятия проводятся по факту обращения граждан, управляющих или специализированных организаций, органов исполнительной власти, а также в рамках предоставления госуслуги по согласованию ранее выполненных работ.

Российское законодательство запрещает плановые массовые проверки жилых помещений, а Конституция РФ гарантирует гражданам неприкосновенность жилища. В соответствии со статьей 3 Жилищного кодекса РФ жилище неприкосновенно, и никто не вправе проникать в него без согласия проживающих иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. К таким случаям относится, например, спасение жизни, стихийные бедствия. Помимо прочего, законом закреплено, что жилищная инспекция может провести проверку только при конкретных условиях. Поводом служат выявленные несоответствия в ЕГРН или бюро технической инвентаризации (БТИ). Также инспекторы приходят по факту официальных обращений соседей.

Стоит отметить, что правила переустройства существуют, однако они не меняются радикально, в чем пытались убедить авторы фейка. В частности, в Москве действует постановление правительства №508-ПП, которое регламентирует недопустимые работы. К ним относятся, например, устройство кухни или санузла над жилой комнатой нижних соседей.

Подобные фейки о массовых проверках появляются не впервые. В 2021 году власти Москвы уже опровергали аналогичные новости о рейдах по квартирам.

Данные о массовых проверках квартир на предмет перепланировок получили распространение в СМИ — aif.ru, «Царьград», МК. При этом ряд изданий опровергли эти данные — РГ, ТАСС, РИА Новости.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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