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10:30, 24 июня 2026Бывший СССР

В Кремле рассказали о необратимости ситуации на фронте

Песков: Ситуация на фронте вскоре станет необратимой для Киева
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков /POOL / РИА Новости

Ситуация на фронте становится хуже и вскоре может стать необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. (...) И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», — рассказал Песков.

Он отметил, что динамика фронта состоит в том, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения.

Ранее Песков заявил, что Киев необходимо привлечь к юридической ответственности за его преступления. По его словам, преступления украинских властей налицо, они четко документируются и архивируются.

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