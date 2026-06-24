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05:51, 24 июня 2026Мир

В НАТО призвали пополнить запасы боеприпасов

Генсек Рютте: НАТО нужно увеличить объемы производства ВПК и пополнить запасы боеприпасо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости нарастить объемы производства военно-промышленный комплекса (ВПК). Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп работает над законодательством в сфере оборонных закупок, для облегчения возможности совместной работы компаний для наращивания производства. Глава Североатлантического альянса подчеркнул, что блоку необходимо пополнить арсеналы по обе стороны Атлантики.

Ранее стали известны три главные цели генсека НАТО. По данным газеты The New York Times (NYT), Рютте преследует три основные цели: обеспечить полное участие Трампа и США в деятельности альянса, подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов, а также обеспечить дальнейшую поддержку Украины со стороны западных союзников.

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