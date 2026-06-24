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12:58, 24 июня 2026Экономика

В России упали продажи популярного прохладительного напитка

Союзнапитки: Оборот кваса в России упал на 19 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

С апреля 2025 по апрель 2026 года оборот кваса в России в натуральном выражении сократился на 19 процентов. Эти данные Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) процитировало «Интерфакс».

При этом в денежном выражении оборот остался прежним. Комментируя эти данные, генеральный директор союза Алла Андреева объяснила их введением акциза на квас. По ее словам, введение этого налога очень сильно сказалось на категории кваса. Этот напиток стал подакцизной продукцией с прошлого года и буквально за год-полтора показал значительное снижение.

Отмечается, что за указанный период доля кваса на рынке безалкогольных напитков в стоимостном выражении составила пять процентов.

В начале апреля сообщалось, что по итогам прошлого года в России снизились розничные продажи сладкой газировки, в том числе классических лимонадов и кваса. Тоника в натуральном выражении стали покупать меньше на 4 процента, а классические лимонады (в том числе «Дюшес», «Байкал», «Тархун») — на 3 процента. Продажи кваса рухнули на 14 процентов.

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