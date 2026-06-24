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13:13, 24 июня 2026Мир

Во Франции выявили первый случай заражения лихорадкой Эбола

Франция подтвердила первый случай Эболы у врача из Конго
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Французские власти подтвердили первый случай заражения лихорадкой Эбола на территории страны. Заболевшим оказался врач, вернувшийся из гуманитарной миссии в Демократической Республике Конго, сообщает France24 со ссылкой на Министерство здравоохранения Франции.

По данным ведомства, пациент изолирован, а специалисты проводят отслеживание контактов. В министерстве подчеркнули, что риск распространения вируса среди населения Европы в целом остается низким.

Вспышка лихорадки Эбола в Конго привела к заражению более тысячи человек, 267 из которых стали жертвами вируса. Как отметили во Всемирной организации здравоохранения, это самый высокий показатель числа подтвержденных случаев за первый месяц эпидемии.

Ранее в Израиле был зафиксирован второй за сутки пациент с подозрением на наличие этого опасного заболевания. Заболевший, вернувшийся в Израиль несколько дней назад, обратился за медицинской помощью после появления температуры, головной боли и диареи. В Минздраве добавили, что окончательный диагноз еще не поставлен, пациент сдает необходимые для этого анализы.

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