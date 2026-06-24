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16:18, 24 июня 2026Забота о себе

Врач перечислила указывающие на недостаток сна признаки у детей и подростков

Невролог Демьяновская: Для детей важно не только количество, но и качество сна
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: mooremedia / Shutterstock / Fotodom

Для растущего организма сон особенно важен, заявила невролог Екатерина Демьяновская. В беседе с RT она назвала оптимальное время сна для детей и подростков, а также перечислила признаки, указывающие на его недостаток.

Потребность напрямую зависит от возраста, отметила врач. Детям от трех до пяти лет обычно требуется 10-13 часов сна в сутки, детям до 12 лет — 9-12 часов, а подросткам до 18 лет — 8-10 часов. При этом у дошкольников засчитывается также дневной сон, в то время как детям школьного возраста он не требуется. Однако роль играет не только количество, но и качество.

«Если ребенок спит долго, но часто просыпается, храпит, дышит ртом, беспокойно ворочается, такой сон может быть недостаточно полноценным. Если проблема сохраняется без очевидной причины (например, ОРВИ) в течение нескольких недель, следует обратиться к педиатру», — объяснила Демьяновская.

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При недостатке сна дети становятся раздражительными, хуже запоминают материал в школе и в целом чувствуют себя хуже.

«Ребенок, который регулярно недосыпает, может становиться раздражительным, плаксивым, рассеянным, хуже запоминать материал и быстрее уставать. А у подростков дефицит ночного сна нередко проявляется дневной сонливостью, перепадами настроения, снижением мотивации, головными болями и трудностями с концентрацией внимания», — предупредила эксперт.

Она обратила внимание на то, что подросткам бывает сложнее соблюдать режим из-за гормональных и поведенческих изменений. В таком случае необходимо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также отказаться от гаджетов и крепкого чая перед сном.

Ранее ученые раскрыли неожиданное последствие одной бессонной ночи для организма: во время длительного бодрствования нейронные связи продолжают накапливаться и усиливаться, нарушая клеточное равновесие и повышая нагрузку на мозг.

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