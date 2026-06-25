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07:57, 25 июня 2026Бывший СССР

Базы данных Киева взломали и раскрыли точное количество потерь ВСУ

Хакеры PalachPro и NoName057 взломали базы данных Киева и раскрыли количество потерь ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

Хакеры PalachPro и NoName057 взломали базы данных Киева, после чего удалось установить точное количество потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они раскрыли информацию в совместном видеообращении, сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно рассекреченным данным, за все время специальной военной операции (СВО) украинские войска лишились 2,4 миллиона человек, из них более 400 тысяч человек были потеряны в 2026 году.

«В полученных нами ресурсах содержатся огромные списки погибших украинских солдат. Их смерть зафиксирована не только на поле боя, но и в больницах», — подчеркнули хакеры.

В базах указана наиболее распространенная причина понесения потерь в тыловых районах — некая «болезнь» без дополнительных подробностей. В обращении хакеры назвали странным, что такая пометка стоит у тысяч молодых мужчин, простившихся с жизнью в тыловых госпиталях.

Также в базах были найдены многочисленные записи о наемниках ВСУ, хотя в официальных реестрах практически нет информации об их ликвидации.

«Их смерти классифицированы как случайные: утонули, погибли при невыясненных обстоятельствах, стали жертвами бытовых трагедий», — уточнили хакеры.

Ранее пророссийская группировка хакеров NoName057 организовала DDoS-атаку на несколько сайтов бельгийской военной разведки ADIV после угроз главы Минобороны страны Тео Франкена «стереть Москву с карты мира».

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