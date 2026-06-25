Китай запланировал масштабные преобразования в энергетике

Bloomberg: КНР доведет добычу зеленого водорода до 2 миллионов тонн

Власти Китая опубликовали пятилетний план построения новой энергетической системы. Об этом сообщило Bloomberg.

Этот документ появился в переломный момент энергетического перехода, который совершает данная страна БРИКС. В числе прочего, Пекин собирается довести долю ветровой и солнечной энергии до более чем 50 процентов от общей установленной мощности электростанций. Кроме того, в Китае построят гидроаккумулирующие электростанции мощностью 160 гигаватт и системы хранения энергии на основе аккумуляторных батарей мощностью 300 гигаватт.

Также к 2030 году КНР рассчитывает довести мощности по производству экологически чистого водорода до двух миллионов тонн. Это почти вдвое превышает объемы уже действующих и строящихся предприятий. Добыча нефти будет поддерживаться на уровне около 200 миллионов тонн в год. Что касается угля, то здесь соответствующий показатель должен превысить 100 миллионов тонн в год.

В списке других шагов разработка таких перспективных технологий, как термоядерный синтез, космические электростанции и сверхпроводящие линии связи.

В конце января стало известно, что с 2010 по 2024 год производство солнечной и ветровой энергии в Китае выросло почти в 43 раза — с 0,05 триллиона до 2 триллионов киловатт-часов.