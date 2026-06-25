Нокаут пассажира в московском метро попал на видео

В Москве задержали мужчину, ударившего кулаком пассажира метро

В Москве задержали мужчину, ударившего кулаком пассажира метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, в вестибюле станции между тремя уроженцами Смоленской области и москвичом возник конфликт, в результате которого последний нанес удары двум оппонентам. Один из них упал на пол и получил травму головы, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В отношении участников конфликта составили протоколы об административном правонарушении. Также возбуждено уголовное дело по статье 118 («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») УК РФ. Москвичу избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Новокузнецке женщина обстреляла такси с пассажирами, она задержана.