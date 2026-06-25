Популярных блогеров из мема «филяй-филяй» задержали в Узбекистане

Блогеров Миколайчика и Хилла из мема «филяй-филяй» задержала полиция Узбекистана

Популярные в России немецкие блогеры Майк Миколайчик и Яник Хилл, известные по мему «филяй-филяй», были задержаны в Узбекистане. Об этом стало известно Mash.

Отмечается, что блогеры в рамках тура по странам СНГ проводили в Ташкенте встречу для фанатов. Мероприятие должно было состояться в одном из отелей, однако перед встречей Хилла и Миколайчика забрала в отделение узбекская полиция.

Предполагается, что блогеров задержали из-за слишком большого скопления поклонников. По данным издания, правоохранители провели с ними беседу, после чего отпустили. Встреча с поклонниками в итоге состоялась на несколько часов позже, чем планировалось.

Ранее сообщалось, что другой герой мема «филяй-филяй», немецкий блогер Самуэль Домен, попал в реанимацию. Уточнялось, что у звезды соцсетей произошел заворот кишок, ему сделали срочную операцию.

