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17:40, 25 июня 2026Путешествия

Россиянка под наркотиками пробежалась голой по улицам Кипра и напугала местных жителей

Россиянка употребила наркотики с алкоголем и пробежалась голой по улицам Лимасола
Алина Черненко

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom

Россиянка употребила «коктейль» из запрещенных веществ и пробежалась голой по улицам Лимасола на Кипре. Об этом пишет Baza.

Местная полиция получила десятки сообщений от напуганных местных жителей о том, что по городу носится неадекватная обнаженная женщина. До приезда стражей правопорядка она успела спровоцировать аварию, запрыгнув на ходу в машину одного из водителей. Мужчина резко затормозил и врезался в другой автомобиль.

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Когда правоохранители попытались усмирить дебоширку, она упала на землю и начала трястись, а у нее изо рта пошла пена. Соотечественницу пришлось экстренно госпитализировать в реанимацию. В больнице в крови пациентки обнаружили смесь наркотиков с алкоголем. Кроме того, у нее оказались переломаны ребра. Состояние женщины было тяжелым, врачи подключили ее к аппарату ИВЛ, после чего ввели в медикаментозный сон.

Позже выяснилось, что 39-летняя россиянка приехала отдыхать на Кипр 2 июня. Обратный рейс у нее был в начале июля. Последние дни отпуска женщина проведет в больнице, а затем будет вынуждена объясняться перед полицией.

Ранее мужчина решил провести отпуск на популярном курорте в Европе, принял наркотик перед рейсом и не выжил. У него случилась передозировка.

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