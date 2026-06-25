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15:45, 25 июня 2026Забота о себе

Эффективность спорта без насилия над собой оценили

Психолог Абравитова заявила, что занятие спортом позитивно влияет на эмоции
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: iona didishvili / Shutterstock / Fotodom

При занятиях спортом в организме человека выбрасываются дофамин и эндорфин, что позитивно влияет на эмоции. Об этом рассказала RT клинический психолог Марианна Абравитова.

«Поэтому люди подсаживаются на спорт не только потому, что хотят иметь хорошую физическую форму. Они понимают, что и их эмоциональное состояние становится лучше, более ровным», — указала она.

По словам психолога, спорт даже может быть частью лечения некоторых психологических и депрессивных расстройств, а также сниженного эмоционального фона. Врач подчеркнула, что речь идет об адекватных нагрузках, а не о выжимании из себя последних соков.

«Подойдет фитнес, легкие пробежки. То, что приносит удовольствие, а не насилие над собой», — добавила она.

Как заключила специалист, в спорте важно выработать системный подход, и тогда организм будет сам просить тренироваться для хорошего настроения.

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