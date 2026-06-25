Такси с пассажирами обстреляла женщина в российском регионе

В Новокузнецке женщина обстреляла такси с пассажирами, она задержана

В Новокузнецке Кемеровской области полицейские задержали 43-летнюю жительницу, обстрелявшую машину такси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию поступило сообщение от 45-леней потерпевшей. Она рассказала, что находилась за рулем автомобиля Toyota Corolla, когда в нее была открыта стрельба. В это время в машине находились еще два человека.

Причиной стрельбы стал конфликт из-за очередности проезда в одном из дворов. Машины разъехались, однако вскоре водитель Nissan Serena обогнала машину такси трижды выстрелила в боковое стекло и кузов авто.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У женщины изъяли два пневматических пистолета, ей грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что в ХМАО суд вынес приговор жителю за шантаж подруги интимными фото.