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09:26, 25 июня 2026Силовые структуры

Такси с пассажирами обстреляла женщина в российском регионе

В Новокузнецке женщина обстреляла такси с пассажирами, она задержана
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Новокузнецке Кемеровской области полицейские задержали 43-летнюю жительницу, обстрелявшую машину такси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию поступило сообщение от 45-леней потерпевшей. Она рассказала, что находилась за рулем автомобиля Toyota Corolla, когда в нее была открыта стрельба. В это время в машине находились еще два человека.

Причиной стрельбы стал конфликт из-за очередности проезда в одном из дворов. Машины разъехались, однако вскоре водитель Nissan Serena обогнала машину такси трижды выстрелила в боковое стекло и кузов авто.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. У женщины изъяли два пневматических пистолета, ей грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что в ХМАО суд вынес приговор жителю за шантаж подруги интимными фото.

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