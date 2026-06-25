У румынско-украинской границы заметили самолет радиолокационного обнаружения НАТО

ТАСС: Самолет радиолокационного обнаружения НАТО кружит у румынско-украинской границы

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий Североатлантическому альянсу, выполняет круговой маршрут в непосредственной близости от границы Румынии с Украиной и акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно зарегистрировано в Люксембурге и в последнее время базируется на литовском аэродроме в Шяуляе. В настоящее время борт находится на высоте около 9,5 километра.

Собеседник агентства воздержался от комментариев относительно конкретных целей вылета, но напомнил, что установленная на борту аппаратура позволяет обнаруживать и опознавать воздушные цели на дистанции до 400 километров.