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02:37, 25 июня 2026Мир

У румынско-украинской границы заметили самолет радиолокационного обнаружения НАТО

ТАСС: Самолет радиолокационного обнаружения НАТО кружит у румынско-украинской границы
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Boeing E-3A Sentry, принадлежащий Североатлантическому альянсу, выполняет круговой маршрут в непосредственной близости от границы Румынии с Украиной и акватории Черного моря. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушное судно зарегистрировано в Люксембурге и в последнее время базируется на литовском аэродроме в Шяуляе. В настоящее время борт находится на высоте около 9,5 километра.

Собеседник агентства воздержался от комментариев относительно конкретных целей вылета, но напомнил, что установленная на борту аппаратура позволяет обнаруживать и опознавать воздушные цели на дистанции до 400 километров.

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