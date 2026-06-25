Врач предупредил об инвалидности из-за неправильного питания

Врач Продеус: Каждый год появляется около 600-700 инвалидов из-за неправильного питания

Неправильное питание остается одной из главных причин развития многих хронических заболеваний, из-за которых россияне становятся инвалидами. Об этом в пресс-центре НСН рассказал врач-педиатр, иммунолог и доктор медицинских наук Андрей Продеус.

«Каждый год появляется около 600-700 инвалидов. Более 50 процентов инвалидизации в России — алиментарно-зависимые заболевания», — заявил он.

По словам специалиста, значительная часть тяжелых заболеваний связана именно с пищевыми привычками. В их числе сахарный диабет, ожирение, атеросклероз, заболевания сосудов, а также состояния, которые могут привести к инфарктам и инсультам.

Эксперт отметил, что проблема касается не только взрослых. Особое внимание сегодня привлекает здоровье детей. Количество несовершеннолетних с лишним весом продолжает расти во многих странах мира.

Продеус объяснил, что на ситуацию влияют сразу несколько факторов. Среди них малоподвижный образ жизни, длительное использование гаджетов и несбалансированное питание. Все это постепенно отражается на здоровье ребенка.

По словам врача, специалисты все чаще обсуждают необходимость более активного участия диетологов и нутрициологов в наблюдении за детьми. Это поможет раньше выявлять проблемы и формировать полезные пищевые привычки.

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