Банк страны АСЕАН разорвал связи с Россией

Лаосский банк JDB порвал отношения с Национальной системой платежных карт России

Лаосский Joint Development Bank (JDB) объявил, что больше не предоставляет услуг по обработке транзакций с помощью карт системы «Мир». Соответствующая информация размещена на сайте кредитной организации.

В банке подчеркнули, что с данными картами не будет работать ни один терминал, платежный шлюз или операционный канал банка, а коммерческие отношения с Национальной системой платежных карт России окончательно прекращены.

JDB заверил, что не принимает платежи или расчеты в российских рублях или в любой другой валюте стран, оказавшихся под международными санкциями. Также банк отключился от Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Кроме того, в JDB пояснили, что не проводят никаких операций с криптоактивами.

«JDB подключен к SWIFT для обмена международными финансовыми сообщениями, эмитирует карты Visa, а также обслуживает карты Visa, Mastercard и UnionPay», — сообщил банк.

В апреле 2026 года стало известно, что этот лаосский банк угодил под санкции Европейского союза, вместе с двумя киргизскими и одной азербайджанской финансовой организацией.