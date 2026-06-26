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11:03, 26 июня 2026Путешествия

Филиппины захотели ввести безвиз с Россией в ближайшее время

Авиакомпании прорабатывают вопрос запуска прямых рейсов между Россией и Филиппинами
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Власти Филиппин хотят ввести безвизовый режим для граждан России в ближайшее время. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Известно, что отечественные и филиппинские авиакомпании прорабатывают вопрос запуска прямых рейсов между странами. Кроме того, президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший назвал введение безвиза выгодным для обеих стран.

Ранее сообщалось, что Россия и Филиппины запустят дополнительное прямое авиасообщение — полетную программу готов выполнить авиаперевозчик S7. Рейсы соединят Иркутск, Новосибирск и Владивосток с Манилой и Себу.

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