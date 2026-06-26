После заявления об отставке Стармер отправился раздавать попкорн детям

Yahoo: Стармер отправился раздавать попкорн детям после заявления об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправился раздавать попкорн ученикам начальной школы Саммерфилд после заявления о своей отставке. Об этом сообщает Yahoo! News.

Отмечается, что это произошло во время визита на стадион «Одеон» в Милтон-Кинсе, посвященного началу программы «летних сбережений», когда стоимость детских входных билетов и питания в Великобритании становится меньше, чтобы летние прогулки и поездки стали более доступными.

На кадрах, опубликованных порталом, видно, как британский премьер насыпает попкорн в коробки и угощает им детей.

22 июня Стармер объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.