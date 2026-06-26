В соцсетях распространился фейк о недостаточном ущербе живой силе ВСУ со стороны ВС России

Информация о недостаточном ущербе живой силе ВСУ со стороны ВС РФ не подтвердилась

В соцсетях распространилась информация, что российские операторы БПЛА не наносят достаточного ущерба живой силе противника, в отличие от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласно отчетам центра «Рубикон», их результат составляет всего 6 процентов от общего числа целей.

В действительности, ссылаться на отчет центра, в котором представлена статистика целей, не совсем корректно. Ведь об общем числе ударов именно по живой силе данные не приводятся.

В беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что потери у ВСУ серьезные. Он отметил, что ангажированные источники информационной войны подают информацию искажено.

«Это чистейшей воды ложь. Да, мы не бьем по детям и старикам. А по тем, кто там воюет, бьем, и очень серьезно. Большинство потерь, как сейчас выясняется, при всем уважении к танкистам, артиллеристам, все-таки враг получает от войск БПЛА, которые работают с каждым днем все лучше и лучше», — заметил эксперт.

Также он объяснил, что Российская армия ставит целью не только уничтожение живой силы, но и уничтожение техники, складов и инфраструктуры ВСУ.

Известно, что «Рубикон» — это научный экспериментальный центр, где исследуют направления развития беспилотных технологий и внедряют их в зоне спецоперации. Об этом сообщал ТАСС.

В списке целей боевых подразделений «Рубикона» стоят в первую очередь объекты повышенной значимости: командные пункты, РСЗО, артиллерия, средства ПВО, дальние и разведывательные беспилотники. Так, операторы дронов создают возможности для дальнейшего продвижения армии в глубину фронта противника и предотвращают атаки ВСУ.

Кроме того, нужно понимать, что 6 процентов, на которые указывают в соцсетях, — это только подтвержденные поражения живой силы. То есть, ликвидация бойцов ВСУ в процессе уничтожения укреплений или техники остается неучтенной.

Сообщение о том, что российские операторы БПЛА не наносят достаточного ущерба живой силе противника, в отличие от ВСУ, не получило распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».