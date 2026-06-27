«Хезболла» отвергла мирное соглашение Ливана и Израиля

Reuters: В «Хезболле» назвали предательством соглашение Ливана и Израиля и отвергли его

Лидер шиитского движения «Хезболла» Наим Касем назвал предательством мирное соглашение Ливана и Израиля, заключенное при посредничестве США, и отверг его. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по условиям сделки израильская армия останется в зоне безопасности на юге Ливана до разоружения «Хезболлы».

В своем заявлении Касем назвал соглашение недействительным и обвинил правительство Ливана в односторонних уступках и подрыве суверенитета страны. «Мы не покидали поле боя в самых сложных обстоятельствах и не покинем его», — заявил лидер движения.

26 июня стало известно, что Израиль и Ливан подписали рамочное соглашение, согласно которому Армия обороны Израиля должна начать вывод войск с территории республики. Стороны подписали документ в Вашингтоне, где присутствовал госсекретарь США Марко Рубио.