Известный российский блогер испытал шок от стоимости чашки кофе в европейской стране

Блогер Сардаров заявил, что чашка кофе в швейцарском Цюрихе стоила 20 евро

Российский блогер Амиран Сардаров, известный по YouTube-шоу «Дневник хача», признался, что его удивила стоимость чашки кофе в Швейцарии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру» о том, испытывал ли он в какой-либо стране шок от цен.

«В Цюрихе я охренел от цены за чашку кофе. Она каких-то безумных денег стоила, 20 евро (примерно 1,7 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру») или что-то около того», — сказал блогер. Он уточнил, что заказывал кофе в дорогом ресторане этого европейского города.

При этом Сардаров добавил, что сейчас цены стали высокими и в Москве. По его мнению, качественный сервис и хорошая еда везде стоят дорого.

Ранее Сардаров, уезжавший жить в США, призвал россиян не путать туризм с эмиграцией. По его словам, жить в Соединенных Штатах постоянно намного сложнее, чем приезжать туда туристом. Сардаров также сравнил жизнь в стране с адом.