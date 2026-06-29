29 июня 2026 года в России поздравляют кораблестроителей и вспоминают подвиг партизан в годы Великой Отечественной войны. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 29 июня, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей празднует день рождения.

Праздники в России

День партизан и подпольщиков

29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), которая признавала необходимость создания партизанских отрядов. За годы Великой Отечественной войны партизанами стали более миллиона человека. Более шести тысяч отрядов и соединений действовали на оккупированных территориях — партизаны уничтожали фашистские пункты связи, пускали под откос поезда противника, сбивали самолеты и брали в плен немецких солдат.

~ 250 советских партизан были представлены к званию Героя Советского Союза

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

Какие еще праздники отмечают в России 29 июня

День кораблестроителя в России.

Праздники в мире

Международный день тропиков

29 июня 2014 года нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи представила Доклад по тропикам, в котором отмечается чрезвычайная важность тропических регионов для всей планеты. По данным ООН, к 2050 году в тропиках будут проживать большинство людей в мире и две трети всех детей на планете. Именно в тропиках сконцентрировано более 50 процентов возобновляемых водных ресурсов Земли.

При этом почти половина населения региона страдает от нехватки воды, жители тропиков чаще, чем люди в других уголках планеты, испытывают недоедание из-за высокого уровня бедности. В числе прочих проблем: изменение климата, вырубка лесов и демографический кризис.

Фото: Nate Johnston / Unsplash

Какие еще праздники отмечают в мире 29 июня

День учреждения Нобелевской премии;

День независимости Сейшельских островов;

День поисков кладов и секретов;

Международный день грязи.

Какой церковный праздник 29 июня

Торжество святых Петра и Павла у католиков

29 июня католики вспоминают святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла. Согласно преданию, апостол Петр был первым из призванных Христом 12 апостолов. Его имя Кифа (по-латински Петр) переводится как «камень» — Иисус говорил, что Петр станет тем камнем, на котором будет основана Церковь. И действительно, после Сошествия Святого Духа Петр стал первым Римским епископом.

Апостол Павел, в противовес Петру — сыну простого рыбака, был римским гражданином и получил хорошее образование. Он не принадлежал к числу 12 апостолов, но как гласит предание, потрудился больше других учеников Христа. Именно Павлу Церковь обязана началом масштабной миссии среди языческих народов Рима. Павла принято называть «Апостолом язычников», считается, что именно он придал учению Христа форму и структуру, превратил его в полноценную религию и основал его богословие.

Воскресший Иисус Христос в окружении святых Петра, Павла и двух ангелов Фото: Dguendel / Condé Museum / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 29 июня

День памяти священномученика Тигрия и мученика Евтропия Константинопольских;

День памяти святителя Тихона, епископа Амафунтского;

День памяти преподобного Тихона Луховского, Костромского чудотворца;

День памяти преподобного Тихона Медынского, Калужского.

Приметы на 29 июня

Вечером появился туман — погода станет лучше;

Играют воробьи — к теплу;

Воды в реке стало больше — к ясной погоде, меньше — к дождю;

Вороны повернулись клювами в одну сторону — жди сильного ветра.

Кто родился 29 июня

Саманта Смит (1972–1985)

Школьница Саманта Смит прославилась на весь мир в разгар холодной войны. 10-летняя американка написала письмо главе СССР Юрию Андропову с вопросом, начнется ли ядерная война между Союзом и США, и что он готов сделать, чтобы этому помешать. В итоге Саманта получила не только ответ, но и приглашение за океан.

Девочка побывала в Москве и Ленинграде, провела смену в пионерском лагере «Артек». Имя Саманты Смит стало символом оттепели в советско-американских отношениях. Жизнь юного посла доброй воли трагически оборвалась в 1985 году в результате авиакатастрофы.

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Сосо Павлиашвили (62 года)

Иосиф Павлиашвили, так на самом деле зовут артиста, начинал карьеру как скрипач, но на рубеже 1990-х и 2000-х прославился на российской эстраде в качестве певца. За годы карьеры Павлиашвили выпустил восемь сольных альбомов, самые известные его песни — «Ждет тебя грузин», «Помолимся за родителей» и «Небо на ладони».

Кто еще родился 29 июня