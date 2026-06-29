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Культура
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14:31, 29 июня 2026Культура

Актер сериала «Склифосовский» погиб в зоне СВО

Актер Евгений Дербышев погиб в зоне СВО в возрасте 58 лет
Ольга Коровина

Кадр: фильм «Другой майор Соколов»

Актер театра и кино Евгений Дербышев погиб в зоне специальной военной операции (СВО) в возрасте 58 лет. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на окружение артиста.

«Евгений пропал без вести на СВО в 2024 году. В этом году его семья получила свидетельство о смерти», — сказано в публикации.

Дербышев снялся в десятках проектов, включая сериалы «Адвокат», «Глухарь», «След» и «Склифосовский». Он также являлся актером Театра-студии Степанова.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб российский актер Павел Чернявский, снявшийся в сериалах «Счастливы вместе» и «След». Артисту было 40 лет, его не стало 3 марта. На счету Чернявского около 40 работ в кино и сериалах, с 2020-го по 2022-й год он служил в театре имени Ермоловой.

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