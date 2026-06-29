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16:26, 29 июня 2026Экономика

Российские авиакомпании приземлили почти пятую часть парка

«Ъ»: Крупнейшие российские перевозчики не используют 19 процентов своих самолетов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Andrei Tkachuk / Shutterstock / Fotodom

Крупнейшие российские авиакомпании, на которые приходится более 90 процентов всех пассажирских перевозок страны, не используют 130 из 673 своих самолетов, то есть 19 процентов. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты на основании данных Flightradar24 и других сервисов пишет «Коммерсантъ».

У восьми компаний и вовсе простаивает более четверти парка — 93 из 322 воздушных судов, хотя нормальной ситуацией, как утверждают собеседники издания в перевозчиках и эксперты, считается летняя остановка на плановое обслуживание до десяти процентов лайнеров.

Хуже всего ситуация складывается у крупнейшей (104 самолета) частной авиакомпании России S7, поскольку она сталкивается с проблемой в обслуживании 32 лайнеров семейства А320neo. «Уральские авиалинии» вынуждены были приземлить все восемь А321neo, а также по одному А320 и А321, то есть пятую часть парка. У Utair из 59 самолетов не летают девять.

Впрочем, если брать компании с меньшим парков, то наибольшие проблемы возникли у Nordwind (не эксплуатируются 12 из 27 самолетов) и чартерной Azur Air (17 из 23).

Собеседники издания назвали текущий результат неплохим показателем для отрасли, которая пятый год находится под санкциями и не может проводить официальное обслуживание. Впрочем, в дальнейшем, признают они, ситуация будет ухудшаться.

Ранее старт поставок российских самолетов, которые должны прийти на смену иностранным лайнерам, в очередной раз перенесли. Глава Минпромторга Антон Алиханов выразил надежду, что сертификацию МС-21 удастся завершить до конца следующего года, а глава «Ростеха» (головная структура производителя) Сергей Чемезов предположил, что в те же сроки авиакомпаниям начнут передавать SJ-100.

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