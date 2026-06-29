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Бывший СССР
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11:43, 29 июня 2026Бывший СССР

Глава МИД Эстонии назвал допустимой ценой падение дронов ВСУ в Прибалтике

Глава МИД Эстонии Цахкна назвал допустимой ценой падение дронов ВСУ в Прибалтике
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Падение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории стран Прибалтики является «допустимой ценой». С таким заявлением выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью The Financial Times.

«Разумеется, мы не в восторге [от этих инцидентов]. Но мы не говорим Украине прекратить это», — подчеркнул глава эстонского МИД.

Цахкна также публично выразил восхищение планами ВСУ об ударах дронами вглубь территории России.

2 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на заверения бывшего премьер-министра Литвы Инги Ругинене о непредоставлении ВСУ странами Прибалтики воздушного коридора для удара БПЛА по российской территории. Он подчеркнул, что специалисты Вооруженных сил России обладают точными данными.

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