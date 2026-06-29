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16:31, 29 июня 2026Путешествия

Летевшие на Бермуды туристы едва не угодили в авиакатастрофу в аэропорту США

Лайнер American Airlines едва не столкнулся с частным самолетом в аэропорту США
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Летевшие на Бермуды рейсом авиакомпании American Airlines туристы едва не угодили в авиакатастрофу в аэропорту США. Об этом сообщил портал Simple Flying.

Инцидент произошел 27 июня в воздушной гавани Майами. Следовавший на Бермудские острова лайнер получил разрешение на вылет, вырулил на взлетно-посадочную полосу (ВПП) и начал разгон. Однако экипажу пришлось экстренно прервать взлет, чтобы не столкнуться с частным самолетом, оказавшимся на той же ВПП.

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Уточняется, что воздушные суда разделяли около 536 метров прежде, чем пилоты остановили борт американских авиалиний. Информации о пострадавших не поступало. После урегулирования ситуации полет в аэропорт имени Л. Ф. Уэйда продолжился. Федеральное управление гражданской авиации Соединенных Штатов проводит расследование.

Ранее бизнес-джет за сотни миллионов рублей повредили в аэропорту Москвы. Во время буксировки в ангар воздушное судно авиакомпании «Северо-Запад» столкнулось с вентиляционной шахтой.

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