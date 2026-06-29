Московского педиатра приговорили к миллионному штрафу

Московский педиатр Горяинова приговорена к миллионному штрафу в Забайкалье

Центральный районный суд Читы огласил приговор по делу Московского педиатра Анастасии Горяиновой, сообщает корреспондент «Лента.ру».

По статье о даче взятки она осуждена к штрафу в один миллион рублей, но с учетом месяца в СИЗО и домашнего ареста в остальное время следствия окончательное наказание назначено в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей.

Как пояснили в прокуратуре Забайкальского края, в прениях гособвинитель просил приговорить Анастасию Горяинову к штрафу в 4 миллиона рублей (50-кратный размер взятки), и лишить ее права занимать должности в соответствии с полученной незаконно аккредитацией.

Дело Анастасии Горяиновой — продолжение громкого судебного процесса о массовых взятках за аккредитацию врачами РФ, которые организовал председатель аттестационной комиссии Забайкальского края Михаил Пудов. «Лента.ру» рассказывала об этом деле.

По версии следствия, Анастасия Горяинова хотела занять руководящую должность в одной из частных клиник Москвы, и в сентябре 2024 года за взятку в 80 тысяч рублей прошла аккредитацию по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». При этом на экзамен она должна была явиться лично — но из Москвы не выезжала, и фактически экзамен не сдавала, хотя получила соответствующие документы и была внесена в реестр специалистов.

В 2025 году Горяинова была допрошена и с нее взяли подписку о невыезде, которую она сразу же нарушила — и решением суда ее отправили в СИЗО Читы. Арест педиатра вызвал широкий резонанс, и через месяц Анастасию Горяинову отпустили из СИЗО, переведя под домашний арест. Анастасия Горяинова стала 52 осужденным по этому делу врачом. Еще около 60 дел в настоящее время расследуется.

В Центральном суде Читы в настоящее время продолжается процесс над Михаилом Пудовым и его преступной группировкой -– прокурор попросил приговорить его к 11,5 годам лишения свободы, его подельников к срокам от 7,5 до 10,5 лет лишения свободы. Главный посредник в этом деле, капитан медицинской службы Росгвардии Денис Тихненко 7 мая гарнизонным судом Читы был приговорен к 10 годам лишения свободы и штрафу в три миллиона рублей, а также лишен воинского звания.