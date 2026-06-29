Названы самые надежные машины китайской сборки

Агентство J.D. Power назвало китайские модели с наименьшим числом претензий владельцев

Агентство J.D. Power подвело итоги опроса, в ходе которого оценивалось качество машин, собранных в Китае. Эксперты проанализировали мнения 13919 владельцев бензиновых машин 127 моделей, купленных новыми с июля 2025 по февраль 2026 года. Все претензии респондентов пересчитали в штрафные баллы, на основе которых был вычислен индекс PP100 — среднее количество проблем на 100 автомобилей, сообщает «Российская газета».

Сравнение с результатами прошлого года показало, что бензиновые модели из КНР стали надежнее: показатель PP100 снизился на восемь позиций и составил 211 дефектов на сотню машин. Впервые в истории исследования китайские автомобили опередили по качеству как массовые, так и премиальные модели глобальных производителей.

В сегменте компактных легковых машин первенство завоевал Changan Eado Plus, далее идут Roewe i5 и MG 5. Среди среднеразмерных автомобилей в тройку лучших вошли Volkswagen Bora, Volkswagen Golf и Geely Emgrand пятого поколения. В бизнес-классе лидируют Volkswagen Passat, Honda Inspire, а также Chery Arrizo 8 и Arrizo 8 Pro.

Среди компактных кроссоверов эксперты выделили Geely Coolray и Changan CS35 Max. В более дорогом сегменте меньше всего нареканий у Changan CS55 Plus (Uni-S) и Lynk & Co 06. В категории доступных среднеразмерных кроссоверов лидируют Changan CS75 Pro, Chery Tiggo 7 Plus, Geely Cityray и Jetour X70 Plus. В более дорогом среднеразмерном сегменте лучшие результаты показали Chery Tiggo 8 Plus, Volkswagen Tharu и Volkswagen T-Roc. Группу семейных кроссоверов возглавили Chery Tiggo 9, Toyota RAV4 и GAC GS8.

Среди компактных минивэнов победителем стал Wuling Hongguang V. У среднеразмерных моделей лидерство удерживают GAC M6 и GAC M8, а среди крупных — Honda Odyssey.

Ранее россиянам назвали пять самых дешевых новых седанов, покупка которых обойдется дешевле двух миллионов рублей.