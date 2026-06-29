Новый температурный рекорд зафиксировали в Белоруссии

В Белоруссии температура воздуха впервые в истории превысила 40 градусов

Впервые за всю историю наблюдений температура воздуха в Белоруссии превысила 40 градусов. Об этом сообщает агентство «Белта» со ссылкой на данные Белгидромета.

«Абсолютный температурный максимум за всю историю метеорологических наблюдений в Беларуси зафиксирован в период 14.00-14.20 в Пинске и составил плюс 40,4 градуса», — указано в сообщении.

Отмечается, что предыдущий температурный максимум в Белоруссии был установлен 8 августа 2010 года. Тогда столбики термометров поднялись до 38,9 в Гомеле.

Ранее москвичей предупредили о грозовых ливнях и похолодании. По словам синоптика Евгения Тишковца, холодный атмосферный фронт придет в город в пятницу, 3 июля: так, под утро температура составит плюс 16-19 градусов.