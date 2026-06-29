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08:50, 29 июня 2026Экономика

Писательница-иноагент избавилась от всего жилья в России

Shot: Писательница Улицкая продала три квартиры в России и получила более 100 млн рублей
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Писательница Людмила Улицкая (внесена Минюстом России в список иностранных агентов) избавилась от всего жилья в России. С продажи трех квартир литератор получила более 100 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

83-летняя писательница осудила СВО и уехала из России в Берлин в 2022 году. В Москве у нее оставались три квартиры в районе Аэропорт. Две из них находятся в престижном жилищно-строительном кооперативе (ЖСК) «Советский писатель».

«Трешку» площадью 61 квадратный метр оценивают в 30 миллионов рублей, а трешку площадью 91 квадратный метр — примерно в 42 миллиона рублей. Эти квартиры Улицкая приобрела в 1994 и 1999 году соответственно. В этом же районе в 2012 году писательница приобрела четырехкомнатную квартиру. Жилье площадью 103 квадрата находится на Ленинградском проспекте — его оценивают в 46 миллионов рублей.

По данным авторов публикации, всю эту недвижимость Улицкая продала. В России у писательницы остается только ИП с заблокированными счетами и деньги на российских вкладах.

Ранее юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) переписал часть имущества в подмосковной деревне Грязь, где находится легендарный замок, на несовершеннолетних детей.

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